Твердые и хрустящие продукты улучшают вашу фигуру - исследование

Ученые из Университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление хрустящих и твердых продуктов, таких как яблоки, вареный рис и свежий салат, способствует похудению и надолго сохраняет чувство сытости.
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