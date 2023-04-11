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  • Natalija Osminina
    ДСНВ нужен больше США, чем России, а вот  принятие "неультиматума" - России. А как сказал Путин, они идут в паре.  По...М.Бадракумар: вой...
  • Evgenija Palette
    !!!!!!!!! Так же,  как и руководить страной... Никогда какой-нибудь "бакшиш", Глава какого-нибудь поселения, НЕ ПОЙМЕ...Красные и белые: ...
  • Сергей К
    Ну вот это правдоподобно. Договор о ДСНВ Америке - пока - так видно -- по барабану. Не чешутся. Это России этого хоче...М.Бадракумар: вой...

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