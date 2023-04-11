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Natalija Osminina
ДСНВ нужен больше США, чем России, а вот принятие "неультиматума" - России. А как сказал Путин, они идут в паре. По...
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Evgenija Palette
!!!!!!!!! Так же, как и руководить страной... Никогда какой-нибудь "бакшиш", Глава какого-нибудь поселения, НЕ ПОЙМЕ...
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СК
Сергей К
Ну вот это правдоподобно. Договор о ДСНВ Америке - пока - так видно -- по барабану. Не чешутся. Это России этого хоче...
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