В Бобруйске открывается шестнадцатый Международный фестиваль народного творчества ´Венок дружбы´.

В ближайшие дни все культурные тропы пересекутся в Бобруйске.Сегодня город на Березине официально встречает шестнадцатый Международный фестиваль народного творчества ´Венок дружбы´.
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