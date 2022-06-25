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В Бобруйске открывается шестнадцатый Международный фестиваль народного творчества ´Венок дружбы´.

В Бобруйске открывается шестнадцатый Международный фестиваль народного творчества ´Венок дружбы´.

В ближайшие дни все культурные тропы пересекутся в Бобруйске.Сегодня город на Березине официально встречает шестнадцатый Международный фестиваль народного творчества ´Венок дружбы´.

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