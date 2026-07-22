Россиянам рассказали, когда стоит отказаться от покупки смартфона с рук

Руководитель восстановительного производства в одной из сетей сервисных центров Антон Аулов рассказал, что внешне исправные подержанные смартфоны и ноутбуки могут иметь скрытые дефекты, способные свести на нет экономию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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