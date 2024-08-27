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  • Светлана Зуева
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Российские танкисты ликвидировали опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Российские танкисты ликвидировали опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Российские бойцы экипажа танка Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ликвидировали опорный пункт ВСУ и обеспечили наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении.

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