Российские танкисты ликвидировали опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Российские бойцы экипажа танка Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ликвидировали опорный пункт ВСУ и обеспечили наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении.
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