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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Личный прием граждан проведет 11 июня в Бобруйске заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-Кирпичё...

Личный прием граждан проведет 11 июня в Бобруйске заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-Кирпичё...

Личный прием граждан проведет 11 июня в Бобруйске заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-КирпичёнокЗаместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Елена Владимировна Прудникова-Кирпичёнок проведет личный прием граждан и юридических лиц в Бобруйском горисполкоме (пл.

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