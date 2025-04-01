CurBio: каталог ДНК позволит конструировать варианты ряски с нужными свойствами

Американские ученые из лаборатории Колд-Спринг-Харбор расшифровали геном пяти видов ряски — крошечного водного растения, которое может стать ключом к решению глобальных проблем: от голода до изменения климата.
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