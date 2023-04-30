Кириенко в ходе посещения Запорожской АЭС ознакомился с дополнительными мерами по ее физической защите

Первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию и ознакомился с принятыми ранее дополнительными мерами по ее защите.
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