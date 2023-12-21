Без названия

Соединенные Штаты Америки считают, что Польша станет лидером Европейского союза (ЕС). Заместитель министра иностранных дел США по европейским делам Джеймс О'Брайен пояснил это мнение американских властей тем, что у Варшавы гораздо больше расходов на оборону, чем у других стран.