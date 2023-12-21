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Без названия

Без названия

Соединенные Штаты Америки считают, что Польша станет лидером Европейского союза (ЕС). Заместитель министра иностранных дел США по европейским делам Джеймс О'Брайен пояснил это мнение американских властей тем, что у Варшавы гораздо больше расходов на оборону, чем у других стран.

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