Без названия

Соединенные Штаты Америки считают, что Польша станет лидером Европейского союза (ЕС). Заместитель министра иностранных дел США по европейским делам Джеймс О'Брайен пояснил это мнение американских властей тем, что у Варшавы гораздо больше расходов на оборону, чем у других стран.
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