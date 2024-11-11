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Загрутдинов: В строящейся школе в Свиблове стартовали фасадные работы

Загрутдинов: В строящейся школе в Свиблове стартовали фасадные работы

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов сообщил о старте отделочных работ в здании строящейся в Свиблове школы.

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