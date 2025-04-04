Мышцы против диабета

У людей с сильными мышцами вероятность диабета уменьшается, несмотря на «диабетические» гены. Вероятность диабета зависит от генетических особенностей, но проявятся ли эти особенности или нет, зависит от нашей физиологии в целом и от внешней среды – а к внешней среде относится в том числе и образ жизни.