Мышцы против диабета

У людей с сильными мышцами вероятность диабета уменьшается, несмотря на «диабетические» гены. Вероятность диабета зависит от генетических особенностей, но проявятся ли эти особенности или нет, зависит от нашей физиологии в целом и от внешней среды – а к внешней среде относится в том числе и образ жизни.
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