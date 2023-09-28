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Более 2/3 ипотек выдаются сильно закредитованным гражданам — Центробанк

Более 2/3 ипотек выдаются сильно закредитованным гражданам — Центробанк

Во втором квартале 2023 года 71,7% от выданных ипотек пришлись на заемщиков, которые тратят на обслуживание кредитов больше половины своего дохода, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, сообщает 28 сентября РБК.

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