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Видео: Большерот — маленькая рыба, рот которой в 11 раз больше тела

Видео: Большерот — маленькая рыба, рот которой в 11 раз больше тела

Зачем небольшой рыбе гигантская пасть. Почему ученые до сих пор продолжают делать открытия и обнаруживать новые виды живых организмов на Земле? Дело в том, что некоторые участки нашей планеты труднодоступны, и добраться туда практически невозможно.

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