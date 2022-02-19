Видео: Большерот — маленькая рыба, рот которой в 11 раз больше тела

Зачем небольшой рыбе гигантская пасть. Почему ученые до сих пор продолжают делать открытия и обнаруживать новые виды живых организмов на Земле? Дело в том, что некоторые участки нашей планеты труднодоступны, и добраться туда практически невозможно.