ЦИК зарегистрировал федеральный список партии «Яблоко» на выборах в Госдуму

Из списка исключили двух кандидатов из-за иностранного гражданства и вида на жительство в ИталииЦентральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании единогласно приняла решение зарегистрировать федеральный список кандидатов от партии «Яблоко» для участия в предстоящих выборах в Госдуму.