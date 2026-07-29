ЦИК зарегистрировал федеральный список партии «Яблоко» на выборах в Госдуму

Из списка исключили двух кандидатов из-за иностранного гражданства и вида на жительство в ИталииЦентральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании единогласно приняла решение зарегистрировать федеральный список кандидатов от партии «Яблоко» для участия в предстоящих выборах в Госдуму.
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