Прокуратура остановила вырубку у парка «Сосновый бор» в Новосибирске

Прокуратура Калининского района Новосибирска выявила, что вырубку деревьев возле парка «Сосновый бор» вело лицо без полномочий, а к планировке участка приступили без оформления прав на землю, после чего работы были остановлены.
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