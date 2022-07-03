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Байден больше не обвиняет Россию в топливном кризисе

Байден больше не обвиняет Россию в топливном кризисе

Американский нефтяной резерв скоро останется без запасов сырья на фоне беспрецедентной авантюры действующего главы Белого дома Джо Байдена, который выбрасывает на внутренний рынок и в ЕС миллионы баррелей ради снижения стоимости топлива в США.

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