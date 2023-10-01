Больше никакого SWIFT

Банки с 1 октября 2023 года не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России, они будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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