Электричество в доме от солнца: сколько стоит создать личную энергосистему

Региональная программа субсидий на покупку альтернативных источников энергии — солнечных батарей, систем накопления и генераторов – будет запущена в Севастополе с середины августа, сообщил на неделе губернатор города Михаил Развожаев.
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