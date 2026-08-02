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Вести Севастополь

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Электричество в доме от солнца: сколько стоит создать личную энергосистему

Электричество в доме от солнца: сколько стоит создать личную энергосистему

Региональная программа субсидий на покупку альтернативных источников энергии — солнечных батарей, систем накопления и генераторов – будет запущена в Севастополе с середины августа, сообщил на неделе губернатор города Михаил Развожаев.

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