Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту, председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном футбольном матче между сборными России и США.
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