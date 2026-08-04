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Кузнецов о том, что велосипедистки якобы используют подкладки в бюстгалтерах: «Проблема аэродинамики не такая острая. Не думаю, что это так»

Бывший главный тренер сборных СССР и России Александр Кузнецов прокомментировал информацию о возможных манипуляциях с бюстгальтерами в велоспорте.

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