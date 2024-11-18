СМИ: Трамп может объявить чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами

Чрезвычайное положение в Соединенных Штатах для борьбы с мигрантами может объявить после официального вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп, 18 ноября написал американский журнал Newsweek.
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