Рекорд десятилетия: снижение цен на зерно облегчит мировой продовольственный кризис

Несмотря на региональные погодные отклонения и аномалии, затронувшие ключевые сельскохозяйственные районы мира, потрясения в Черном море, вызванные конфликтом на Украине, имеются обнадеживающие данные, свидетельствующие о дальнейшем снижении продовольственной инфляции в новом году.