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Царьград

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Бородач на "Приоре" избил девушку в пробке рядом с Хадыженском

Бородач на "Приоре" избил девушку в пробке рядом с Хадыженском

Пострадавшая отказалась от помощи, предположительно, из-за страха перед агрессором.Свидетелями кровавой драмы стали водители, застрявшие в пробке рядом с Хадыженском.

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