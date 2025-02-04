У звезды «Эмили в Париже» впервые родился ребёнок. Она использовала суррогатное материнство

Голливудская звезда Лили Коллинз объявила о пополнении в семье 31 января, опубликовав фото малышки. По словам актрисы, девочку назвали Туве Джейн и помогла в её появлении суррогатная мама, которой они с мужем были очень благодарны.
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