Путин накормил пельменями президента Конго. Фото

Пельмени с перепелкой, томленные в квасе телячьи щечки и десерт "Гжель" были предложены гостям на официальном завтраке в Кремле, проведенном в рамках российско-конголезских переговоров с участием президентов РФ Владимира Путина и Конго Дени Сассу-Нгессо.
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