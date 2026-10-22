В Минобороны России рассказали, что расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация» 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ в Харьковской области.
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