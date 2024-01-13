Military Watch: Россия все чаще использует «летающий радар» A-50У для выслеживания самолетов Украины

Истребительные части украинских ВВС несут все более тяжелые потери.Россия все чаще использует «летающий радар» A-50У для выслеживания украинских самолетов, из-за чего истребительные части украинских ВВС несут все более тяжелые потери.
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