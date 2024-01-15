Начались продажи Poco X6 и X6 Pro — смартфонов среднего уровня с OLED, мощными процессорами и HyperOS

Бренд Poco компании Xiaomi объявил о старте глобальных продаж смартфонов Poco X6 и Poco X6 Pro. Несмотря на то, что новинки относятся к среднему ценовому сегменту, они получили ряд функций и характеристик, ранее присущих более дорогим моделям.
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