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Мировое обозрение

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Начались продажи Poco X6 и X6 Pro — смартфонов среднего уровня с OLED, мощными процессорами и HyperOS

Начались продажи Poco X6 и X6 Pro — смартфонов среднего уровня с OLED, мощными процессорами и HyperOS

Бренд Poco компании Xiaomi объявил о старте глобальных продаж смартфонов Poco X6 и Poco X6 Pro. Несмотря на то, что новинки относятся к среднему ценовому сегменту, они получили ряд функций и характеристик, ранее присущих более дорогим моделям.

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