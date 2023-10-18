Двухэтажный автобус Пола Маккартни планируют продать с аукциона

Отреставрированный двухэтажный автобус планируют продать в ноябре на аукционе Julien's Auctions. За автобус Bristol KSW 1953 выпуска, который возил Пола Маккартни и его товарищей по группе Wings по Европе в 70-х годах, планируется выручить от 200 тыс.
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