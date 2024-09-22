ГАИ предупредила, что Россию захлестнула волна автоподстав с пешеходами

Пешеходы, фото: njcar.ru В РФ наблюдается тревожная тенденция: мошенники нередко бросаются под колеса на пешеходных переходах, вымогая деньги у водителей и угрожая судебными разбирательствами и лишением прав.
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