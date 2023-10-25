Высота подвига покаяния

О высоте подвига покаяния сегодня пойдет речь. «ТК» продолжает публиковать отрывки из книги «Маргаритъ», переданной в редакцию старостой кировградского прихода храма во имя Владимирской Иконы Божией Матери, Николаем Сальниковым.