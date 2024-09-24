Куда сходить: интересные мероприятия 25 сентября в Крыму

ТЕАТР Крымский академический театр кукол (Симферополь, Пушкина, 15) Спектакль «Собака, которая не умела лаять» 6+ 25 сентября 10:00, 12:00, 14:00 Это удивительная история о маленькой Собачке, которая не умела лаять.
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