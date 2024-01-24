Яndex теперь принадлежит острову Октябрьский Калининградской области, но фактически он еще в Нидерландах

На Яндексе октябрь в прямом смысле этого слова. Российская компания, зарегистрированная на острове Октябрьский в Калининградской области, выкупила более 99% акций у голландской компании, ранее владевшей агрегатором.
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