В Москве пациент набросился на сотрудницу больницы и угрожал ей убийством

В поликлинику Рязанского поселения Москвы обратился 54-летний житель Подольска. Находясь у стойки регистрации пациентов, он внезапно схватил за волосы 46-летнюю сотрудницу медучреждения и, толкая её, высказывал угрозы убийством.
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