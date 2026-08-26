Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему в русской бане нельзя было свистеть: реальные причины

Среди множества запретов русской традиционной культуры банные — едва ли не самые строгие. В бане нельзя было ругаться, шуметь, ходить в одиночку после полуночи и — под страхом самых серьезных последствий — свистеть.

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