Политика как он...
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Политика как она есть

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В России ответили на угрозы США выйти из переговоров по Украине

В России ответили на угрозы США выйти из переговоров по Украине

Угрозы властей США выйти из переговоров по Украине не выведут Россию из равновесия. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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