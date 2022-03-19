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Павел Прилучный собирается начать жизнь сначала с новым именем

Павел Прилучный собирается начать жизнь сначала с новым именем

Российский актер Павел Прилучный встревожил поклонников неоднозначным заявлением.В своем Telegram-канале звезда «Закрытой школы» опубликовала фотографию загранпаспорта со своей фотографией, заявив, что намерена оставить свою прошлую жизнь позади.

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