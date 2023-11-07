«Привлекай к домашним делам мужа!» – советуют все. Но как его привлечь, если он сопротивляется?— Пять лет дома отсидела с двумя детьми, от звонка до звонка, через две недели буду выходить на работу, – рассказывает тридцатитрехлетняя Анастасия.