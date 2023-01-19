Царьград

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В Новосибирской области планируют построить туристический кластер за 11 млрд рублей

В Новосибирской области планируют построить туристический кластер за 11 млрд рублей

В него войдут кемпинги, санатории и гостиницы. Оформление проекта намечено на 2024 год.На прибрежных территориях Новосибирска, Бердска, Новосибирского, Искитимского и Ордынского районов планируют создать туристический кластер "Обские парки".

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