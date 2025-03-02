9-летний мальчик, которому собаки в Сочи отгрызли лицо, доставлен в московскую больницу

9-летний мальчик, которому собаки в Сочи отгрызли лицо, доставлен в московскую больницуДевятилетний мальчик, тяжело пострадавший в Сочи от нападения собак, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.
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