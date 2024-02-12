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Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Москва помогает восстанавливать жизненно важные объекты в Донецке и Луганке. Столица ремонтирует инженерные сети, благоустраивает общественные пространства в новых регионах, написал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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