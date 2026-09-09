Бойцы СВО с опытом обучают контрактников необходимым навыкам

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. В пункте отбора добровольцы проходят обязательную медкомиссию и определяются с армейской специальностью.
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