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"Жизнь ребёнка — не инструмент давления". Даниил Воробьёв ответил на заявление экс-избранницы о его долге по алиментам в пять млн рублей

"Жизнь ребёнка — не инструмент давления". Даниил Воробьёв ответил на заявление экс-избранницы о его долге по алиментам в пять млн рублей

Даниил Воробьёва, через своего адвоката Александра Почуева, прокомментировал слова его бывшей избранницы о его многомиллионном долге по алиментам на их общую дочь Эльзу.

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