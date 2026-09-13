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Обменная спецоперация: о чем договорились СССР и Германия в первые дни войны

Обменная спецоперация: о чем договорились СССР и Германия в первые дни войны

"Это, по большому счету, начало такой войны настоящей, - заявил, комментируя новое обострение российско-германских отношений, глава МИД РФ Сергей Лавров .

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