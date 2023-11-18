Бывший посол в Аргентине раскрыл, кто победит на выборах в стране

Второй тур президентских выборов в Аргентине состоится 19 ноября. За кресло главы государства поборются действующий министр экономики Аргентины Серхио Масса, представитель правящего левоцентристского альянса «Союз во имя Родины», и лидер либертарианской партии «Свобода побеждает» Хавьер Милей.