Лодка с мигрантами потерпела бедствие у берегов Крита

По меньшей мере один человек погиб, ещё около 20, предположительно, пропали без вести после того, как лодка с мигрантами начала набирать воду у берегов греческого острова Крит.
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