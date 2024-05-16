Росфинмониторинг поддержал упрощение открытия счетов без визита в банк 

Ассоциация банков России (АБР) направила предложения Росфинмониторингу (РФМ) о смягчении регулирования, которое позволило бы физическим лицам становиться клиентами банков без необходимости личного присутствия в отделении, при условии прохождения предварительной идентификации в другом банке.