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Суть Событий

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Песков заявил, что "адские санкции" США осложнят урегулирование конфликта на Украине

Песков заявил, что "адские санкции" США осложнят урегулирование конфликта на Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о мерах в отношении России, которые получили неофициальное название "адские санкции".

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