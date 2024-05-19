Назван самый действенный способ сэкономить на топливе

Содержать автомобиль становится все дороже, поэтому владельцы пытаются на этом экономить. В первую очередь многие пытаются сэкономить на топливе, и с итоге в кошельке может остаться довольно значительная сумма, отмечает в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.