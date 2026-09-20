В Китае стоматологи исправили прикус панде. Ортодонтическую операцию провели специалисты Центра изучения больших бамбуковых медведей совместно с челюстно-лицевыми хирургами.
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